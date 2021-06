Astrazeneca. Camilla è morta per una emorragia celebrale. Domani i funerali

- Advertisement -

AgenPress – L’autopsia eseguita sul corpo di Camilla Canepa ha confermato la morte per emorragia cerebrale. La studentessa di 18 anni è morta nove giorni dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca durante un open day. I consulenti dei pm procederanno con gli esami istologici per chiarire cosa abbia causato il decesso.

Oggi i genitori sono stati sentiti dai pubblici ministeri di Genova Francesca Rombolà e Stefano Puppo per ricostruire la storia clinica della ragazza, verificare se fosse in cura, se avesse una malattia autoimmune e se lo sapesse, ma anche se avesse detto di essere stata vaccinata al ginecologo che le ha prescritto le cure ormonali. In seguito verrà sentito il personale medico che ha avuto a che fare con la giovane.

Domani pomeriggio i funerali alle ore 16 nella chiesa di S.Antonio a Sestri Levante (Genova). Ad officiare la messa funebre su richiesta dei famigliari sarà don Mauro Sapia parroco di San Bartolomeo della Ginestra, che conosceva bene Camilla in quanto sia la comunione che la cresima erano avvenute in quella parrocchia. Per Sestri Levante sarà una giornata triste di lutto cittadino. “Nell’ordinanza – spiega la sindaca Valentina Ghio – ho chiesto a tutta la cittadinanza un minuto di silenzio alle ore 12 per ricordare la povera Camilla, abbiamo anche chiesto alle associazioni di categoria, a loro discrezione, di abbassare le saracinesche, le bandiere degli uffici pubblici saranno a mezz’asta ed io parteciperò ufficialmente per portare il cordoglio dell’ intera popolazione”.