Astronauti russi sulla Stazione Spaziale Internazionale con i colori dell’Ucraina. Mosca, una casualità

AgenPress – Tre cosmonauti russi sono arrivati venerdì alla Stazione Spaziale Internazionale indossando tute da volo giallo brillante bordate di blu, sollevando dubbi sul fatto che i tre stessero dimostrando solidarietà con l’Ucraina indossando i suoi colori nazionali e rimproverando l’invasione del proprio governo.

Un video che ha fatto il giro del mondo ha immortalato lo sbarco sulla Iss dei cosmonauti russi Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov e l’incontro con i colleghi americani e tedeschi, ai quali i tre nuovi arrivati daranno il cambio in vista della loro missione che durerà sei mesi. La scelta dei colori della tuta spaziale è apparsa non casuale dopo che è iniziato a circolare un video che immortalava Artemyev mentre la capsula Soyuz si preparava ad attraccare alla Stazione spaziale internazionale, con indosso una tuta diversa da quella con cui è stato ripreso dopo.

Il capo di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha pubblicato le foto della copertura mediatica in cui ipotizzava che i cosmonauti stessero sostenendo l’Ucraina e ha detto: “Qui alcuni banditi codardi e i loro sponsor anglosassoni non sanno cos’altro inventare nella loro guerra dell’informazione contro la Russia”. Ha aggiunto che l’equipaggio non rappresentava l’Ucraina ma indossava i colori della loro alma mater: Bauman Moscow State Technical University.

“A volte il colore giallo è solo il colore giallo. Le tute di volo del nuovo equipaggio sono state progettate per abbinarsi ai colori dell’emblema dell’Università tecnica statale di Mosca Bauman, da dove si sono laureati tutti e tre i cosmonauti. Il design delle divise è stato coordinato molto prima degli eventi attuali. Vedere la bandiera ucraina ovunque e in ogni cosa è solo una clinica [nella propaganda]”, ha scritto un altro funzionario di Roscosmos nel suo canale Telegram “Spazio chiuso”.

I cosmonauti in genere scelgono le loro tute di volo con mesi di anticipo, il che sarebbe antecedente all’invasione russa dell’Ucraina, ma non è chiaro quando i cosmonauti per questo hanno selezionato una combinazione di colori giallo e blu.

“Per i voli Soyuz, in genere l’equipaggio si incontra con la compagnia che realizza le tute mesi prima del volo e gli sono concesse due tute personalizzate”, ha detto un astronauta della NASA che ha volato su una navicella spaziale russa Soyuz verso la ISS. “In genere, un seme è lo stesso in tutta l’equipaggio e il secondo seme è qualcosa di personale.”

La Iss resta in orbita e da lassù, a 400 km di distanza dalla Terra, gli abbracci e sorrisi tra astronauti russi e americani hanno mandato un messaggio di pace in ogni angolo del pianeta, quale che sia l'origine della scelta dei colori sulle tute.