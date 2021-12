Attentato Kabul. Biden. Guerra finita come è iniziata. “Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare”

- Advertisement -

AgenPress – La guerra più lunga d’ America sta finendo come è iniziata, con la nazione che piange i morti di un attacco terroristico e un presidente indignato che giura di dare la caccia ai colpevoli in Afghanistan.

La sanguinosa coda di 20 anni torturati – la perdita di 13 soldati statunitensi e più di 60 afgani nelle esplosioni fuori dall’aeroporto di Kabul giovedì – ha esemplificato la tragedia umana e l’ultima futilità di un conflitto che ha fallito nel suo scopo principale: epurare il suolo afghano del terrorismo. In una crudele ironia, gli ultimi americani a morire sono morti in un attacco concepito proprio nella stessa terra dell’assalto di al Qaeda dell’11 settembre 2001 , che ha innescato la guerra che stavano cercando di lasciare.

L’atrocità – che si ritiene sia stata compiuta dall’affiliato dello Stato Islamico noto come ISIS-K – ha scosso le fasi finali della frenetica evacuazione statunitense di ben 1.000 americani che potrebbero essere ancora nel paese, oltre a migliaia di Afgani che hanno aiutato le forze e i funzionari statunitensi e temono le esecuzioni dei talebani se vengono lasciati indietro.

Ha anche gettato una luce dura sul processo decisionale del presidente Joe Biden e sulla natura caotica del ritiro degli Stati Uniti che ha lasciato le truppe e i civili americani così vulnerabili, nei giorni confusi e caotici dopo che i talebani hanno preso Kabul.

La realizzazione più allarmante all’indomani della carneficina è stata che potrebbe esserci dell’altro prima della scadenza per la partenza definitiva degli Stati Uniti martedì.

“C’e’ stato un attacco a Kabul. I terroristi ci hanno attaccato. Ne abbiamo parlato. Ne ha parlato l’intelligence ed è stato individuato come responsabile l’ Isis Khorasan che ha preso la vita di diverse persone e militari Usa. “Noi non vi perdoneremo, non dimenticheremo. Vi perseguiteremo e vi faremo pagare per ciò che avete fatto”, ha aggiunto Biden. Gli Usa risponderanno “con forza e precisione. Non ci lasceremo intimidire: questi terroristi dell’Isis non vinceranno”.

“Non lasceremo che il terrorismo ci fermi. Porteremo avanti la nostra missione. Se ci saranno altri attacchi, noi risponderemo. I terroristi non vinceranno. Noi salveremo gli americani e gli alleati afghani. Non ci faremo intimidire”.

Il generale Kenneth “Frank” McKenzie, a capo del comando centrale degli Stati Uniti, ha avvertito che nuove minacce da parte dell’ISIS-K, che potrebbero coinvolgere razzi o bombe suicide a bordo di veicoli, potrebbero essere imminenti. Ciò significa che i prossimi quattro giorni saranno tra i più tesi e pericolosi dell’intera guerra per le truppe statunitensi. E rimane la terribile possibilità che l’ultima vittima del paese della prima guerra post-11 settembre debba ancora morire.

In un momento di tragedia nazionale, le nazioni si rivolgono ai loro leader. Biden, che ha trascorso gran parte della giornata nella Situation Room della Casa Bianca, è emerso nel tardo pomeriggio per un discorso televisivo. Combattuto tra il dolore e la determinazione, giurò vendetta. “Non perdoneremo. Non dimenticheremo. Vi daremo la caccia e vi faremo pagare”, ha detto il presidente ai terroristi in commenti che sembravano per lo più volti a proiettare forza sugli americani a casa.

“Risponderemo con forza e precisione al nostro momento, nel luogo che scegliamo e nel momento che scegliamo”, ha detto il presidente. Il ritiro di Biden segna il capovolgimento simbolico dell’arrivo degli Stati Uniti in Afghanistan lanciato dopo l’11 settembre e della strategia di stanziare truppe in paesi stranieri per combattere il terrorismo.

Ma ironia della sorte, la sua promessa di vendetta rispecchiava quella fatta dall’ex presidente George W. Bush giorni dopo i peggiori attacchi terroristici del mondo. “Questo conflitto è iniziato nei tempi e nei termini degli altri; finirà in un modo e in un’ora da noi scelti”, ha detto Bush durante un servizio di preghiera alla Cattedrale nazionale di Washington. La somiglianza riflette la verità che i presidenti americani – nonostante tutto il potere della loro nazione ora in qualche modo prosciugato da un’estenuante guerra durata due decenni – possono essere singolarmente sfidati dal terrorismo, una minaccia asimmetrica che non può sconfiggere gli Stati Uniti ma può ferirli e minacciare trascinarlo in perpetuo conflitto.