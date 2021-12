Attentato Kabul. McKenzie, “nonostante Isis, stiamo continuando a portare le persone all’aeroporto”

secondo il Pentagono ci sono circa 1.000 americani rimasti in Afghanistan dopo l’attacco. “Ad oggi abbiamo 5.000 sfollati sulla rampa in attesa di una partenza aerea. Dal 14 agosto abbiamo evacuato più di 104.000 civili, oltre 66.000 dagli Stati Uniti e oltre 37.000 dai nostri alleati e partner. … Come segretario di lo stato ha detto ieri, crediamo che a questo punto siano rimasti poco più di 1.000 americani in Afghanistan”, ha detto McKenzie.

Gli sforzi di evacuazione continueranno:

sebbene la “minaccia dell’ISIS sia estremamente reale”, le truppe stanno ancora aiutando a portare le persone nell’aeroporto di Kabul, ha detto McKenzie. “Stiamo continuando a portare le persone all’aeroporto. Abbiamo appena portato un certo numero di autobus a bordo dell’aeroporto nelle ultime due o tre ore. Continueremo a processare e far uscire le persone. Il piano è progettato per funzionare sotto stress e sotto attacco. E ci coordineremo per assicurarci che sia sicuro per i cittadini americani venire all’aeroporto. In caso contrario, diremo loro di trattenersi e di lavorare in altri modi per portarli all’aeroporto. Continueremo a farli uscire fino alla fine del mese”.