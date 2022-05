Aumenti record: olio +65%, pere +25%, pomodori +19% e farina +17,1%

- Advertisement -

AgenPress. Esplodono ad aprile i prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari, al punto che una famiglia, nel 2022, dovrà mettere in conto una maggiore spesa solo per il cibo pari a circa +480 euro.

Lo afferma il Codacons, che ha rielaborato i dati definitivi dell’inflazione diffusi ieri dall’Istat.

- Advertisement -

Il record dei rincari spetta ancora una volta all’olio di semi, il cui prezzo aumenta in Italia in media del +65,3% rispetto al 2021 – analizza il Codacons – Nella classifica degli aumenti dei prodotti alimentari il secondo posto spetta alle pere che salgono su base annua del +25,8%, seguite dai pomodori (+19,2%), farina (+17,1%) e burro (+15,6%).

Incrementi fortissimi si registrano anche per la pasta (+13,4%), il pollame (+12,3%) e la verdura fresca (+12%).

Considerando la spesa media annua di una famiglia “tipo” per tipologia di prodotto, nel 2022 un nucleo, a causa dei rincari dei prezzi, spende +52,7 euro per la verdura, +33,5 euro per la frutta, +27,6 euro per la carne di pollo, +22,5 euro per il pane, e +19 euro per la pasta.

- Advertisement -

Complessivamente gli aumenti dei listini al dettaglio valgono, solo per la spesa relativa a cibo e bevande, una mini-stangata da +480 euro annui a famiglia – denuncia il Codacons.

“Il conflitto in Ucraina continua a far sentire i suoi effetti su una moltitudine di prodotti, dall’olio al pane alla pasta, e a pagare il prezzo di tale situazione sono i consumatori, che spendono sempre di più per riempire il carrello o sono costretti a ridurre i consumi alimentari per arrivare a fine mese – afferma il presidente Carlo Rienzi – Alle conseguenza della guerra e del caro-bollette sui prezzi al dettaglio si aggiungono poi le speculazioni nei vari passaggi di filiera, che arricchiscono pochi a discapito di molti, e su cui il Governo farebbe bene a puntare il faro”.

PRINCIPALI RINCARI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Inflazione aprile Maggiore spesa a famiglia Pane fresco 8,5% +22,5 euro Farina 17,1% +6,7 euro Pasta 13,4% +19 euro Carne bovina 4,5% +16,4 euro Carne suina 4,8% +5,8 euro Carne ovina 7% +2,2 euro Pollo 12,3% +27,6 euro Pesce fresco 7,6% +16,3 euro Frutti di mare 10,1% +6 euro Latte fresco 4,1% +2,7 euro Latte conservato 6,7% +0,8 euro Uova 9,3% +6,7 euro Burro 15,6% +4,6 euro Olio di semi 65,3% +15,7 euro Frutta fresca 7,7% +33,5 euro – pere 25,8% – arance 10,8% – pesche 10,5% Verdura fresca 12% +52,7 euro – pomodori 19,2% – radici, bulbi e funghi 11,2% – insalata 9,1% Patatine fritte 7,6% +2 euro Zucchero 5,7% +1,3 euro Gelati 8,3% +5,8 euro Acqua minerale 5,3% +8 euro Succhi di frutta 8,3% +3,8 euro

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Istat