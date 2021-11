Australia. I koala stanno morendo di clamidia e il cambiamento climatico peggiora la situazione

- Advertisement -

AgenPress – Un killer silenzioso si sta diffondendo tra la popolazione di koala australiana, rappresentando una minaccia che secondo gli esperti della fauna selvatica potrebbe spazzare via l’iconico marsupiale in gran parte del paese.

Il colpevole è la clamidia, un virus a trasmissione sessuale che infetta più di 100 milioni di persone in tutto il mondo ogni anno e può causare infertilità negli esseri umani se non trattato.

Per i koala, la clamidia incontrollata può causare cecità e cisti dolorose nel tratto riproduttivo di un animale che possono portare alla sterilità o addirittura alla morte.

Peggio ancora, gli antibiotici usati per curare la malattia possono distruggere la delicata flora intestinale di cui i koala hanno bisogno per consumare la loro dieta di base di foglie di eucalipto, portando alcuni a morire di fame anche dopo essere stati curati.

La malattia può anche diffondersi rapidamente.

Il marsupiale grigio dalle orecchie soffici, che mangia le foglie dell’albero di eucalipto e porta i suoi piccoli nella sua sacca, si trova solo in Australia ed è regolarmente visto nelle rappresentazioni culturali del paese.

Ma i koala affrontano una serie di minacce alla loro sopravvivenza. Oltre alle malattie, i marsupiali subiscono la perdita dell’habitat e sono spesso attaccati da licaoni e investiti dalle auto.