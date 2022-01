Australia. Novak Djokovic espulso, ha lasciato il Paese. Premier serba. “Decisione scandalosa”

- Advertisement -

AgenPress – Novak Djokovic ha lasciato l’Australia. L’aereo con a bordo il tennista serbo è decollato dall’aeroporto di Melbourne diretto a Dubai. Il numero 1 al mondo è stato espulso dal Paese dopo che la Corte Federale ha respinto il ricordo contro l’annullamento del visto.

Di “decisione scandalosa”, parla la premier serba Ana Brnabic, “che mostra come funziona o non funziona lo stato di diritto in alcuni altri Paesi. Il riferimento allo stato di diritto è polemico dal momento che è un argomento questo per il quale la Serbia è sotto stretta osservazione nella Ue con la quale il Paese balcanico è impegnato nel negoziato di adesione.

“E’ incredibile come vi siano state due decisioni dei giudici totalmente opposte nello spazio di pochi giorni e nel corso di 11 giorni di maltrattamento fisico e psichico”.

Brnabic ha aggiunto di attendere con ansia il ritorno di Novak Djokovic nel suo Paese, in Serbia, per dargli tutto il sostegno in questo difficile momento. La premier, al pari del presidente Aleksandar Vucic, ha poi attaccato anch’essa le autorità australiane, responsabili a suo dire di “evidenti menzogne” sul processo vaccinale anticovid in Serbia, che non è al di sotto del 50% ma al 58% di immunizzati, con il 37% che ha assunto la terza dose, una percentuale a suo dire molto migliore di quella di diversi Paesi Ue. E grazie al referendum di oggi sulla riforma della giustizia, Brnabic ha detto di sperare che una tale espulsione di persone in Serbia non sarà mai possibile. Pieno sostegno a Djokovic è venuto dal ministro dello sport serbo Vanja Udovicic.

“Ha conquistato 20 titoli del Grande Slam, è il più grande al mondo di sempre, uno che scrive la storia dello sport. Questo è e sarà sempre Novak Djokovic. Tutto il resto sono assurdità, vergogna e ipocrisia. Sei una leggenda, orgoglio della Serbia, siamo con te!”, ha detto il ministro Udovicic. Grande delusione ha espresso la Federazione tennis della Serbia (Tss). “La farsa è finita. In tal modo la politica ha prevalso sullo sport”,