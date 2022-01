Australia. Novak Djokovic sarà posto in stato di fermo in vista della nuova udienza in tribunale

- Advertisement -

AgenPress – Novak Djokovic sarà nuovamente incarcerato dalle autorità australiane sabato dopo che il suo visto è stato revocato per la seconda volta.

Il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke ha annunciato la decisione di revocare il visto alla star del tennis in una dichiarazione venerdì dopo giorni di discussioni sull’espulsione del 34enne serbo dall’Australia.

Le speranze del tennista più importante del mondo di partecipare agli Australian Open e vincere il 21° Grande Slam record sono ora appese a un filo mentre la sua squadra legale lotta per tenerlo nel paese.

Il giudice dello Stato di Vittoria Anthony Kelly ha ordinato ai funzionari di frontiera di non espellere il tennista fino all’esito della battaglia legale in corso. Ha anche ordinato ai legali di Djokovic di presentare e notificare le richieste e dichiarazioni giurate.

Il caso di Djokovic di rimanere in Australia sarà ascoltato sabato davanti alla Corte federale del paese a seguito di un’udienza di emergenza davanti al giudice Anthony Kelly nel circuito federale e presso il tribunale della famiglia venerdì. La corte federale australiana è un organo superiore al tribunale presieduto da Kelly.

“Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi della sezione 133C(3) del Migration Act per annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che era nell’interesse pubblico farlo”, ha affermato Hawke in una dichiarazione in precedenza venerdì.

“Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli affari interni, dall’Australian Border Force (ABF) e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione al Covid-19 pandemia.”

Secondo le attuali leggi australiane, tutti gli arrivi internazionali devono essere vaccinati contro Covid-19, cosa che Djokovic non lo è, a meno che non abbiano un’esenzione medica. Djokovic ha detto che aveva l’impressione di poter entrare perché due comitati indipendenti associati a Tennis Australia e il governo dello stato del Victoria gli avevano concesso un’esenzione sulla base del fatto che era stato infettato dal Covid-19 a dicembre. Il governo federale ha affermato che, secondo le sue regole, una precedente infezione da Covid-19 non è un motivo valido per un’esenzione. Nonostante la sentenza di lunedì, il ministro dell’immigrazione ha mantenuto il potere ministeriale di intervenire personalmente nel caso e alla fine ha avuto l’ultima parola sul permesso di restare a Djokovic, sebbene la sua decisione possa essere impugnata. Nella sua sentenza, il giudice ha osservato che se Djokovic fosse stato espulso, sarebbe stato bandito dall’Australia per tre anni. Tuttavia questo può essere derogato in circostanze speciali