Australia. Primo ministro accusa la Cina di aver fatto manovre pericolose sul Mar Cinese Meridionale

AgenPress – L’Australia domenica ha affermato che un caccia cinese ha effettuato manovre pericolose minacciando la sicurezza di uno dei suoi aerei di sorveglianza marittima sul Mar Cinese Meridionale e costringendolo a tornare alla base.

Il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che il suo governo ha espresso preoccupazione nei confronti della Cina per l’incidente del 26 maggio, avvenuto nello spazio aereo internazionale dove un J-16 cinese ha intercettato un aereo di sorveglianza P-8A Poseidon durante una pattuglia di routine.

Il ministro della Difesa Richard Marles ha detto che il J-16 cinese è volato molto vicino all’aereo australiano e ha rilasciato razzi e pula che sono stati ingeriti dai motori del Poseidon, un Boeing 737-800 convertito.

“Il J-16 … ha accelerato e ha tagliato il muso del P-8, sistemandosi davanti al P-8 a una distanza molto ravvicinata”, ha detto ai giornalisti a Melbourne. “In quel momento, ha poi rilasciato un fascio di pula, che contiene piccoli pezzi di alluminio, alcuni dei quali sono stati ingeriti nel motore del velivolo P-8. Ovviamente, questo è molto pericoloso”.

Ha detto che l’equipaggio del P-8 ha risposto in modo professionale e ha riportato l’aereo alla sua base.

Non c’è stata una risposta ufficiale domenica da Pechino.

Le relazioni tra Australia e Cina sono pessime da anni dopo che Pechino ha imposto barriere commerciali e ha rifiutato scambi di alto livello in risposta alle regole di Canberra che mirano all’interferenza straniera nella sua politica interna.

L’Australia e altri hanno anche cercato di bloccare le incursioni cinesi nel Pacifico meridionale, inclusa la firma di un accordo di sicurezza con le Isole Salomone da parte di Pechino che potrebbe comportare lo stazionamento cinese di truppe e navi nell’arcipelago, che si trova a meno di 2.000 chilometri (1.200 miglia) dalla costa australiana.

L’incidente del mese scorso arriva in mezzo a comportamenti sempre più aggressivi da parte dell’esercito cinese nelle aree di confine e in mare, prendendo di mira aerei, navi e forze di terra provenienti da India, Canada, Stati Uniti e Filippine.

A febbraio, l’Australia ha affermato che una nave della marina cinese ha sparato un laser anche su uno dei suoi aerei di sorveglianza Poseidon, illuminandolo mentre era in volo sopra gli approcci settentrionali dell’Australia e mettendo in pericolo la sicurezza dell’equipaggio.

La Cina rivendica il Mar Cinese Meridionale praticamente nella sua interezza e ha costantemente aumentato la pressione contro altri paesi con rivendicazioni su parti della via navigabile strategica. Ciò ha incluso la costruzione di strutture militari su isole artificiali e le molestie ai pescherecci stranieri e le missioni militari nell’aria e nel mare internazionale.

All’inizio di quest’anno, il comandante indo-pacifico degli Stati Uniti, l’ammiraglio John C. Aquilino, ha affermato che la Cina ha completamente militarizzato almeno tre delle sue proprietà insulari, armandole con sistemi missilistici antinave e antiaerei, apparecchiature laser e di disturbo e aerei militari.

Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno costantemente contestato le affermazioni cinesi organizzando pattuglie ed esercitazioni militari nell’area, provocando risposte arrabbiate da parte di Pechino nonostante gli accordi volti a ridurre le tensioni.

“Stiamo operando nel pieno rispetto dei nostri diritti… la maggior parte del nostro commercio attraversa il Mar Cinese Meridionale”, ha affermato Marles. “Questo incidente non dissuaderà l’Australia dal continuare a impegnarsi in queste attività, che rientrano nei nostri diritti e nel diritto internazionale per garantire che vi sia libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale, perché questo è fondamentalmente nell’interesse della nostra nazione”.