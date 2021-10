Austria. Cancelliere Kurz travolto dallo “scandalo sondaggi”

Le accuse risalgono agli anni tra il 2016 e il 2018 quando Kurz, ancora ministro degli esteri, si stava adoperando per assumere la guida del Partito Popolare. I pm lo sospettano di aver pagato un tabloid per pubblicare una serie di articoli e di sondaggi, favorevoli alla formazione conservatrice.

La Procura anticorruzione di Vienna sostiene che i sondaggi in questione – realizzati su commissione, nell’interesse del partito di Kurz -, siano stati pubblicati e utilizzati dal tabloid “Österreich”, in cambio di pagamenti effettuati al suo editore, nell’ambito di un più ampio accordo di collaborazione pubblicitaria. In un comunicato, il quotidiano ha smentito ogni illecito e parlato di “malinteso”.