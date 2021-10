Austria. Schallenberg nominato cancelliere. “Un compito e un momento estremamente impegnativo”

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri austriaco uscente, Alexander Schallenberg, giurerà domani alle 13 come nuovo cancelliere federale. Lo riferisce il sito della tv austriaca Orf. Schallenberg era stato indicato come suo successore da Sebastian Kurz dopo le dimissioni di ieri, rassegnate a seguito dello scandalo di corruzione che lo ha travolto.

Oggi prima dell’incontro con il presidente Alexander Van der Bellen, ha parlato di “un compito e un momento estremamente impegnativo, non facile per nessuno di noi. Ma penso che stiamo mostrando un incredibile livello di responsabilità per questo Paese”, ha aggiunto, parlando con i giornalisti. L’incontro con il presidente Van der Bellen è giunto dopo un faccia a faccia di Schallenberg con il vice-cancelliere Werner Kogler, leader dei Verdi partner del governo di coalizione, che già ieri aveva espresso il suo appoggio alla sua designazione come prossimo cancelliere.