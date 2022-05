Autorità russe istigano al genocidio e negazione degli ucraini, definiti “malati, bastardi, sporchi, disumani”

- Advertisement -

AgenPress – Sono passati più di tre mesi dall’inizio dell’aggressione russa su vasta scala in Ucraina. L’Ucraina sta combattendo su tutti i fronti: militare, diplomatico, economico, umanitario. E ciò che il nemico spietato sta facendo sulla nostra terra – molto spesso la crudeltà e l’insidiosità non hanno limiti – è difficile da descrivere con parole comuni.

Ma in questo caso ci sono definizioni legali chiare e inequivocabili. Questo rapporto – “Analisi giuridica indipendente della violazione della Convenzione sul genocidio in Ucraina e dell’obbligo di prevenire da parte della Federazione Russa”, compilato da due note istituzioni degli Stati Uniti e del Canada. Il team comprende noti specialisti in diritto umanitario, compresi coloro che hanno lavorato in tribunali internazionali sui crimini di genocidio.

Nonostante tutta la sua completezza scientifica, il linguaggio in cui viene presentato questo lavoro è sorprendentemente chiaro e trasparente. Tesi dopo tesi, argomento dopo argomento: tutto si riunisce, intrecciato in un’unica catena con la sfortunata conclusione: la Russia in questa guerra – l’ideatrice del genocidio. Ciò significa che tutti gli stati che hanno firmato la Convenzione sul genocidio del 1948 devono difendere la popolazione ucraina.

Questo rapporto è il primo ad affrontare una delle questioni più controverse e significative dell’invasione russa dell’Ucraina: se questa guerra abbia le caratteristiche di un genocidio. Mentre i combattimenti continuano, strumenti moderni consentono di studiare la questione e stabilire la verità.

Poiché la parola genocidio è usata così spesso – e altrettanto spesso contestata – è impraticabile consentire la libertà di interpretazione nella sua definizione. È assolutamente necessario prendere in considerazione i fatti con l’uso di moderni metodi di indagine e con l’ausilio di analisi legali basate sul diritto applicabile.

Si tratta di un progetto del New Lines Institute e del Raoul Wallenberg Center, che ha riunito tre gruppi di esperti per valutare questo argomento. Questi includono un team di giuristi ed esperti di genocidio, un gruppo di ricercatori che hanno elaborato informazioni da fonti aperte e un gruppo di linguisti che hanno potuto utilizzare un’ampia gamma di fonti primarie già disponibili a seguito di questa guerra – messaggi intercettati e testimonianze.

Il New Lines Institute e il Raoul Wallenberg Center hanno svolto un lavoro considerevole sui genocidi dei Rohingya e degli uiguri, compreso il primo rapporto sul genocidio dello Xinjiang ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948.

Abbiamo concluso che la Russia, in quanto Stato, è responsabile della violazione dell’articolo II e dell’articolo III (c) della Convenzione sul genocidio , che è obbligata a rispettare. Abbiamo anche concluso che esiste indubbiamente un rischio molto serio di genocidio, che comporta l’obbligo degli Stati di prevenirlo ai sensi dell’articolo I della Convenzione sul genocidio.

Questa è la prima relazione di questo tipo, ma non l’ultima. Speriamo che ci saranno altri dopo di lui.

Dott. Azim Ibrahim,

Direttore delle iniziative speciali

New Lines Institute for Strategy and Policy

Washington, Stati Uniti

Questo rapporto fornisce uno studio indipendente sulla violazione da parte della Russia della Convenzione sul genocidio durante l’invasione dell’Ucraina, che ha rilevato:

1) motivi sufficienti per concludere che la Russia è responsabile di (I) istigazione pubblica e diretta a commettere un genocidio e (II) di genocidio con l’intenzione di distruggere parte del gruppo nazionale ucraino; e

2) l’esistenza di un grave rischio di genocidio in Ucraina, che porta all’obbligo legale di tutti gli Stati di prevenire il genocidio.

Istigazione al genocidio, organizzata dalla Russia come Stato.

a) Negazione dell’esistenza dell’identità ucraina. Alti funzionari russi e commentatori dei media statali hanno ripetutamente negato l’esistenza di un’identità ucraina separata, sostenendo che coloro che si identificano come ucraini minacciano l’unità russa o si abbandonano al nazismo e quindi meritano una punizione.

“Denazificazione” e disumanizzazione . Funzionari russi e media statali citano ripetutamente la “denazificazione” come uno dei principali obiettivi dell’invasione e descrivono eloquentemente gli ucraini come disumani (“zombificati”, “bestiali”, “subordinati”), malati o infetti (“bastardi”, “sporchi” , “Disordine”), o come minacce esistenziali e incarnazioni del male (“Nazismo”, “Gioventù hitleriana”, “Terzo Reich”). Questa retorica è usata per ritrarre una parte significativa o tutta la generazione ucraina come nazisti e nemici mortali, rendendoli un obiettivo legittimo o necessario per la distruzione.

Stupri e violenze sessuali. La portata delle segnalazioni di violenze sessuali e stupri nei territori occupati dalla Russia mostra la pervasività e l’azione sistematica delle truppe russe, inclusi stupri di gruppo, stupri di genitori in presenza di bambini e viceversa e schiavitù sessuale. Lo stupro e la violenza sessuale possono essere numerosi atti di genocidio, comprese le misure di controllo delle nascite, e causare danni fisici e biologici a lungo termine ben studiati. L’entità della violenza sessuale in questa guerra diventerà nota solo nel tempo, anche se probabilmente non sarà mai completamente chiarita.

Uccisioni di massa. Le truppe russe stavano radunando civili ucraini per sparatorie di massa nei territori occupati, usando i tipici metodi di uccisione: ammanettato, torturato e colpito alla testa a distanza ravvicinata. Il ben documentato massacro di Bucha potrebbe indicare tattiche coerenti utilizzate dalle truppe russe nelle regioni occupate attualmente inaccessibili. Il numero di fosse comuni nelle aree controllate dalla Russia sta crescendo rapidamente, come documentato dagli investigatori e dalle immagini satellitari, sebbene l’intera portata delle uccisioni non sarà nota fino a quando non sarà ottenuto l’accesso alle aree controllate dalla Russia.

Gli Stati hanno l’obbligo legale di prevenire il genocidio oltre i propri confini non appena viene loro a conoscenza della grave minaccia di genocidio – questa soglia è chiaramente indicata in questo rapporto e gli Stati non possono più negarne la conoscenza. La Convenzione sul genocidio impone agli Stati un obbligo legale minimo di intraprendere azioni appropriate per aiutare a prevenire il genocidio e proteggere la popolazione vulnerabile dell’Ucraina dall’imminente minaccia di genocidio.