Avere in famiglia un animale di compagnia fa bene alla salute e all’animo

AgenPress – Un’analisi del 2019 su quasi 4 milioni di persone negli Stati Uniti, Canada, Scandinavia, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito ha rilevato che il possesso di cani è stato associato a una riduzione del 24% delle morti precoci per qualsiasi causa. Se la persona aveva già avuto un infarto o un ictus, avere un cane era ancora più vantaggioso; avevano il 31% in meno di probabilità di morire di malattie cardiovascolari.

Lo studio è stato criticato per non aver controllato altre malattie, lo stato economico sociale e altri fattori che potrebbero confondere i risultati.

Un altro ampio studio pubblicato nello stesso periodo ha scoperto che le persone che possedevano cani avevano risultati di salute migliori dopo aver subito un grave evento cardiovascolare come infarto o ictus.

Il beneficio era più alto per i proprietari di cani che vivevano da soli. I sopravvissuti a un attacco di cuore che vivevano da soli e che possedevano cani avevano un rischio di morte inferiore del 33% rispetto ai sopravvissuti che non possedevano un cane. I sopravvissuti a un ictus che vivevano da soli con un cane avevano un rischio di morte ridotto del 27%.

L’American Heart Association elenca una riduzione del diabete nell’elenco dei benefici per la salute derivanti dal possesso di un cane. “Le persone che portano a spasso i loro cani affrontano regolarmente un terzo del rischio di diabete di coloro che non possiedono un cane”, ha detto l’AHA.

Inoltre, possedere un cane (o un altro animale domestico) può fornire un importante supporto sociale ed emotivo ed è un “potente predittore di cambiamenti comportamentali che possono portare alla perdita di peso”, ha affermato l’AHA.

Ovviamente questi benefici cardio sono solo per i cani, non per gatti, cavalli, gerbilli e simili. Molti suggeriscono che è la potenziale esposizione all’esercizio che spiega il vantaggio: l’AHA punta a st u di che hanno scoperto che i proprietari di animali domestici che portano a spasso i loro cani hanno fino a 30 minuti in più di esercizio al giorno rispetto ai non portatori di cani.