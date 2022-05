Avril Haines: “Le forze russe non si fermeranno in Donbass, ma arriveranno in Transnistria”

AgenPress. La direttrice dell’Intelligence Usa, Avril Haines, in un’audizione al Senato americano ha dichiarato:

“E’ probabile che il presidente russo Putin imporrà la legge marziale per portare avanti la guerra in Ucraina. Le forze russe non si fermeranno in Donbass, ma arriveranno in Transnistria“.

“Putin – aggiunge – userà l’arma nucleare solo se si troverà di fronte a una minaccia esistenziale“.

Haines sostiene che Mosca punta a una guerra lunga e conta che Usa ed Europa diminuiranno nel tempo il sostegno a Kiev.

“Al momento c’è uno stallo nella guerra, non vince nessuno“.