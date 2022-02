Azione. Calenda, noi terza opzione contro sovranisti e populisti. Non accettiamo dialogo con M5s e Fdl

- Advertisement -

AgenPress – “Discutiamo con tutti i leader in modo aperto e costruttivo perchè in Italia abbiamo una crisi di responsabilità, che va risolta dentro la politica. La politica non riesce ad assumersi la responsabilità del buon governo. Quindi si votano i provvedimenti al Consiglio dei ministri e poi si bocciano in Parlamento: un segnale molto deteriore che viene dalla Lega e dal Pd. Serve serietà e responsabilità”.

Così Carlo Calenda, arrivando al primo congresso di Azione. “I nostri interlocutori sono tutti quelli che si riconoscono nella necessità dell’Europa e dello stato di diritto, qualcosa in più della semplice democrazia, gli eredi delle grandi famiglie, i popolari, i socialdemocratici e i liberali. Dovremmo governare con loro ma sono sottomessi a sovranisti e i populisti: così alle prossime elezioni avremo le solite formazioni, Fi con Lega e FdI, e dall’altro lato Pd con i 5S. E si parlerà di comunisti e fascisti.

- Advertisement -

“Non dialoghiamo e non accettiamo il confronto con M5s e Fdi: è una scelta netta e definita. Il dialogo parte da valori comuni. Dove nella matrice, nelle radici culturali dei popolari, dei liberali e dei socialdemocratici viene la possibilità di sottomettersi ai sovranisti e ai populisti. E’ esaltazione del machiavellismo. Ma lui scriveva quando c’era il primato della forza. Con qualunque sistema elettorale non saremo mai alleati con populisti e sovranisti”.

Noi invece siamo per una terza opzione da offrire ai cittadini. Poi non esiste un partito senza un congresso, senza un radicamento sociale. Se la Lega è quella di Giorgetti si può dialogare, se è quella di Salvini che dice una cosa e poi un’altra, no. Non si può governare inseguendo tutte le fettine dell’elettorato. Questa apertura non vale con i Cinque Stelle che ha inquinato la politica italiana in termini di valori, con la tesi che uno vale uno sul piano della competenza. Hanno distrutto il lavoro fatto su Industria 4.0, su Ilva. Io quelle cose non me le dimentico. E’ un partito che non ha valori senza bussola: non è un interlocutore”.