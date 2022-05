Azovstal. Con la difficile resa dei combattenti, Putin pensa di aver denazificato l’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero della Difesa russo afferma che da lunedì quasi 1.000 soldati ucraini si sono arresi presso l’acciaieria Azovstal a Mariupol.

Il portavoce del ministero, il Magg. Gen. Igor Konashenkov, ha dichiarato mercoledì che un totale di 959 soldati ucraini, di cui 80 feriti, hanno deposto le armi e si sono arresi dal 16 maggio.

- Advertisement -

Ha ribadito che 51 feriti sono stati portati all’ospedale di Novoazovsk, che si trova nella regione autodichiarata della Repubblica popolare di Donetsk (DPR).

Konashenkov ha detto che solo nell’ultimo giorno 694 “militanti” ucraini si erano arresi ad Azovstal.

Il DPR ha fornito cifre simili, affermando che in tutto 962 soldati ucraini si sono arresi dal 16 maggio.

- Advertisement -

È stata una scelta difficile, se fossero rimasti nelle acciaierie avrebbero affrontato una certa morte, ma quello che devono affrontare ora è, nella migliore delle ipotesi, un destino molto, molto incerto.

Il presidente Zelensky per settimane e settimane aveva detto ai combattenti “per favore arrenditi se ritieni di doverlo fare, per favore non pensare di dover dare la tua vita in questa lotta”.

I combattenti avevano replicato di non volersi arrendere. “Dobbiamo continuare a combattere”.

La parte ucraina non ha fornito aggiornamenti sul numero di coloro che hanno lasciato Azovstal né sullo stato delle trattative per il loro scambio con prigionieri russi.

La maggior parte dei soldati dell’Azovstal sembra essere stata portata a Olenivka, una cittadina vicino al fronte ma nel territorio controllato dalla DPR.

Putin ha presentato quella che chiama la sua “operazione militare speciale” come un tentativo di de-nazificare l’Ucraina – questa è stata una delle tante scuse che le autorità russe hanno escogitato per cercare di giustificare la decisione di invadere l’Ucraina.

Funzionari russi hanno affermato, senza alcuna prova, che l’Ucraina è stata invasa da neonazisti, fascisti, ultranazionalisti.

Mariupol era la casa spirituale del reggimento Azov, che nel 2014 includeva alcuni volontari di estrema destra, ma da allora è stato integrato nella Guardia nazionale ucraina – e Kiev insiste sul fatto che il reggimento ora non ha nulla a che fare con la politica.

Prendere prigionieri i combattenti Azov e metterli potenzialmente sotto processo consente a Vladimir Putin di affermare al suo popolo che sta avvenendo la de-nazificazione.