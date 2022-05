Azovstal. “Missione ultimata”. Evacuati 264 soldati, 53 feriti. Scambio soldati e prigionieri

- Advertisement -

AgenPress – Le forze ucraine hanno completato la loro “missione di combattimento” nella città assediata di Mariupol, secondo una dichiarazione dell’esercito del Paese.

Ai comandanti delle unità di stanza presso l’imponente stabilimento siderurgico Azovstal della città è stato ordinato “di salvare la vita del loro personale”, afferma anche la dichiarazione dello Stato maggiore delle forze armate ucraine.



Centinaia di persone sono state evacuate dall’acciaieria, l’ultima resistenza in una città che era diventata un simbolo della resistenza ucraina sotto l’incessante bombardamento russo.

Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar ha descritto l’operazione di evacuazione in una dichiarazione video separata, osservando che alcune forze ucraine rimangono ad Azovstal.

“53 persone gravemente ferite sono state evacuate da Azovstal in una struttura medica a Novoazovsk per cure mediche”, ha detto. “Altre 211 persone sono state portate a Olenivka attraverso il corridoio umanitario”.



Una “procedura di scambio” vedrà gli sfollati alla fine riportati a casa, ha anche detto Malyar.

“L’Ucraina ha bisogno di eroi ucraini vivi”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una dichiarazione sull’evacuazione, ringraziando l’esercito e i negoziatori ucraini, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le Nazioni Unite.

“L’82° giornata della nostra difesa sta volgendo al termine. Una giornata difficile. Ma questo giorno, come tutti gli altri, mira proprio a salvare il nostro Paese e il nostro popolo”, ha detto Zelensky.

Il ministero della Difesa russo aveva precedentemente affermato che era stato stabilito un cessate il fuoco per consentire il passaggio dei militari ucraini feriti, secondo l’agenzia di stampa statale RIA Novosti e che nelle prossime ore avranno luogo ulteriori “procedure di scambio”, formula che lascia intendere che l’evacuazione dei difensori di Mariupol, per lo più soldati della 36^ Brigata di Fanteria Marina e combattenti del reggimento Azov, sia avvenuta in cambio della consegna di prigionieri russi.

“Per quanto riguarda i difensori che ancora rimangono nel territorio di Azovstal, tutte le necessarie misure di soccorso sono adottate dallo Stato”, afferma il ministero in un messaggio su Telegram, “grazie ai difensori di Mariupol, l’Ucraina ha avuto tempo vitale per accumulare riserve, riorganizzare e mobilitare le forze e ricevere assistenza dagli alleati”. L’esercito di Kiev, in una dichiarazione pubblicata su Facebook, ha affermato che la resistenza dell’acciaieria ha ritardato lo schieramento di 20 mila soldati in altre aree dell’Ucraina e ha impedito a Mosca di impadronirsi rapidamente della città di Zaporizhzhia.