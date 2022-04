Bambini ucraini “deportati” e “russificati” con adozioni illegali. Obiettivo “denazificazione”

- Advertisement -

AgenPress – L’Ufficio del Commissario della Verkhovna Rada dell’Ucraina per i diritti umani ha detto all’UNIAN di monitorare quotidianamente, tra le altre cose, i crimini di guerra della Federazione Russa contro i piccoli ucraini.

Il vero obiettivo della “denazificazione” degli ucraini diventa più chiaro: il genocidio. E una delle componenti della distruzione della nazione è il rapimento di decine di migliaia di bambini. Anche quei bambini ucraini che hanno genitori e tutori legali verranno russificati con la forza in Russia e abbandonati per “adozione”

“Sparando missili e carri armati contro le case dei cittadini ucraini, i militari russi uccidono i genitori e rapiscono i bambini ucraini nei territori occupati dell’est e del sud dell’Ucraina”, osserva il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova e ricorda che la Federazione Russa è stata espulsa per il rapimento illegale di bambini dalla penisola di Crimea nel 2014 dalla Rete europea dei difensori civici per i diritti dell’infanzia (ENOC).

Secondo Denisova, dalle fonti di informazione del paese aggressore è noto che ci sono circa 150.000 bambini ucraini in 35 regioni della Russia. Allo stesso tempo, gli invasori affermano che i bambini portati fuori dall’Ucraina sono orfani. Ma in realtà, questa è una bugia cinica.

In primo luogo, perché l’Ucraina ha evacuato gli orfani dai punti “caldi” in modo centralizzato, nei primi giorni dell’aggressione russa su vasta scala.

In secondo luogo, poiché molti bambini vengono trasformati in “orfani” dalle forze dell’esercito russo, i soldati uccidono semplicemente i loro genitori. Tuttavia, questo non significa che i bambini siano davvero orfani. Quasi tutti coloro che sono stati sottoposti alla deportazione forzata dai russi hanno parenti, parenti, fratelli, sorelle, nonni e tutori nei territori controllati dall’Ucraina.

In terzo luogo, perché molti piccoli ucraini sono finiti nella Federazione Russa a causa della deportazione forzata dei loro genitori, compresi quelli adottivi.

Perché, allora, inventare qualcosa che non esiste? La risposta a questa domanda potrebbe essere scioccante. Da tali “orfani” ucraini in Russia intendono creare … nuovi cittadini della Federazione Russa.

Russificazione e “adozione” forzata

Per dare vita a questa idea, la Russia ha avuto un’idea per semplificare l’adozione di piccoli ucraini da parte dei russi.

“Stanno già parlando a gran voce della questione della semplificazione della procedura di adozione. Secondo varie fonti, la Russia ritiene che già più di 1.100 bambini ucraini possano essere adottati con questa procedura. Inoltre, circa 280 casi di “adozione” nell’ambito di questa procedura hanno stato preparato nei territori dell’ORDLO”, afferma Aksana Filipishina, capo del Dipartimento per l’osservanza dei diritti dell’infanzia, la non discriminazione e l’uguaglianza di genere del Segretariato del Commissario della Verkhovna Rada dell’Ucraina per i diritti umani.

La situazione è più che pericolosa. Tale “adozione” significa che il bambino acquisisce i diritti del figlio biologico della famiglia adottiva.

“Cioè, i piccoli ucraini possono cambiare tutti i dati: cognome, nome, patronimico, data di nascita. Dopo questo, il bambino non sarà più in grado di essere trovato, perché i suoi dati saranno completamente cambiati. Gli ucraini possono essere persi per sempre nella Federazione Russa, saranno trasformati con la forza da cittadini ucraini in cittadini delle Federazioni Russe. Questo significa “cancellare” legalmente e fisicamente (dalla memoria e dai documenti del bambino) che è ucraino. Questa è “denazificazione” in azione, che costituisce un genocidio”, afferma Aksana Filipishina.

Il difensore civico Lyudmila Denisova aggiunge che anche il Consiglio della Federazione della Federazione Russa sta valutando l’introduzione di un lavoro sistematico per insegnare la lingua russa ai piccoli ucraini che sono stati portati nella Federazione Russa dalle regioni di Donetsk e Lugansk: “I bambini che parlano e capiscono l’ucraino saranno costretti a imparare la lingua dell’aggressore per l’assimilazione e l’educazione nelle scuole russe. Secondo i media russi, più di 150.000 bambini ucraini sono già stati portati in Russia. Le autorità del paese occupante intendono distruggere l’essenza e la lingua dei piccoli ucraini, cancellare la loro memoria e tutti i legami con l’Ucraina”.