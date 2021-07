Banche: entro 5 anni le filiali saranno estinte

- Advertisement -

AgenPress. Il modello di banca che si basa sulle filiali sarà morto entro cinque anni. A ritenerlo è il 65% dei dirigenti bancari globali. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Economist Intelligence Unit di Temenos.

La ricerca evidenzia come la chiusura delle filiali a causa della pandemia, le nuove tecnologie e l’aumento della concorrenza di fintech, piattaforme e giganti della tecnologia abbiano accelerato la trasformazione digitale e innescato un cambiamento nelle priorità delle banche e nei loro modelli di business.

Per il 65% dei dirigenti bancari globali le nuove tecnologie come cloud, intelligenza artificiale e API avranno il maggiore impatto sul settore nei prossimi quattro anni.

Il rapporto mostra anche come la pandemia abbia enfatizzato il ruolo sociale dei servizi finanziari: i banchieri considerano la microfinanza per gli imprenditori (34%) e i conti per gli unbanked (33%) come le opportunità di business più promettenti legate all’inclusione.