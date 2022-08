Bandecchi (Coord. Nazionale di AP): “Alternativa Popolare voterà per le persone e non per i partiti, non ci riconosciamo in nessuno di loro”

- Advertisement -

AgenPress. Il Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, interviene sulla campagna elettorale per le elezioni politiche: “Abbiamo deciso, insieme alla nostra comunità politica, di non schierarci con nessuno dei partiti in campo, perché stiamo ascoltando da essi solo proclami, punti programmatici irrealizzabili, risse verbali.

Noi preferiamo la politica basata su valori e ideali, su programmi seri e realizzabili, su una visione dell’oggi e del domani dell’Italia. Non avendo trovato nel centrodestra, che è la nostra naturale collocazione, ascolto e condivisione delle nostre idee e dei nostri valori, sosterremo esclusivamente alcuni candidati agli uninominali, pesando e valutando la storia personale e la vicinanza di essi ai valori Popolari, moderati ed europeisti” dichiara Bandecchi.

“Per quanto riguarda Alternativa Popolare siamo già al lavoro per le prossime scadenze elettorali, a partire dalle elezioni regionali di Lazio e Lombardia, in cui saremo presenti con il nostro simbolo, i nostri valori e le nostre persone” conclude, “certi che i cittadini si accorgeranno molto presto che il quadro politico attuale sarà, a breve, superato. Noi siamo in campo e lo saremo, da oggi, con ancora più forza, convinzione e determinazione per offrire una seria e competente classe dirigente al Paese”.