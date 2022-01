Bangladesh. “Per favore non fateci questo!” ha implorato mentre distruggevano la chiesa

- Advertisement -

AgenPress. “Noi cristiani siamo la minoranza qui. Non siamo contro nessuno. Per favore non fateci questo! Per favore, abbiate pietà di noi!” ha supplicato Badal Day, 57 anni, responsabile di una chiesa nel nord-est del Bangladesh.

Implorava pietà mentre un gruppo di circa 25 persone, entrato nei locali della chiesa armato di asce e machete, distruggeva tutto ciò che gli capitava a tiro: porte, finestre e pulpito, per poi darle fuoco. Era la fine del 2020.

Il nuovo report di Porte Aperte/Open Doors sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, la World Watch List 2022, evidenzia, rispetto all’anno precedente, un incremento del 14% del numero di chiese ed edifici ad esse connessi attaccati o chiusi (5.110 nel report 2022 contro i 4.488 nel report 2021).