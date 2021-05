Bankitalia: 60% famiglie fatica ad arrivare a fine mese

AgenPress. L’indagine sui consumi delle famiglie realizzata da Bankitalia conferma in pieno le previsioni del Codacons, e smentisce quelle associazioni che, nei giorni scorsi, hanno parlato di una ripresa della spesa legata al maggiore risparmio accantonato dagli italiani.

“Nel 2021 non ci sarà alcuna ripresa dei consumi, come attestano tutti i dati economici emersi da inizio anno a oggi – spiega il presidente Carlo Rienzi – I numeri di Bankitalia dimostrano chiaramente come una consistente fetta di popolazione abbia subito un generale impoverimento a causa dell’emergenza sanitaria, e i ristori e gli aiuti concessi dal Governo non siano stati sufficienti a coprire gli effetti della crisi”.

“La propensione delle famiglie, anche quelle che non hanno subito una decurtazione del reddito, è ancora contenere la spesa, perché il Covid fa ancora paura e il nostro paese non può dirsi fuori dalla crisi – prosegue Rienzi – Una situazione che deve essere affrontata dal Governo perché è vergognoso per un paese civile che il 60% delle famiglie abbia ancora oggi difficoltà ad arrivare alla fine del mese”.