Bankitalia: debito pubblico a 2.680,5 mld. Superata soglia record di 45 mila euro a italiano

AgenPress. Il debito pubblico, secondo Bankitalia, ad aprile ha raggiunto i 2.680,469 mld.

“Nuovo primato in valore assoluto del debito pubblico. Per la terza volta nella storia si è superata la fatidica soglia di 100 mila euro di debito a famiglia, arrivando a 102 mila e 337 euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche calcolando il debito ad italiano, si raggiunge un nuovo traguardo, superando per la prima volta la soglia di 45 mila euro a italiano. Se, infatti, consideriamo la popolazione residente, è come se ogni italiano avesse un debito di 45 mila e 234 euro, un valore superiore a ogni precedente” prosegue Dona.

“Il problema del debito, al di là delle soglie simboliche, è che, anche se sostenibile nel lungo periodo, quando finirà la politica monetaria accomodante della Bce e i tassi di interesse cominceranno a risalire ci sarà un aumento delle tasse non indifferente per pagare l’onere del debito, con pesanti effetti redistributivi, come accaduto nel 2011, quando l’innalzamento dello spread è stato fatto pagare alla casalinga di Voghera con l’aumento dell’aliquota Iva” conclude Dona.

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente al 1° gen Debito a residente (in migliaia di euro) 1992 870.996 56772923 15342 1993 983.318 56821250 17305 1994 1.094.981 56842392 19263 1995 1.179.589 56844408 20751 1996 1.245.731 56844197 21915 1997 1.275.678 56876364 22429 1998 1.299.741 56904379 22841 1999 1.331.259 56909109 23393 2000 1.353.522 56923524 23778 2001 1.419.963 56960692 24929 2002 1.436.097 56993270 25198 2003 1.471.273 57186378 25728 2004 1.526.321 57611990 26493 2005 1.591.537 58044368 27419 2006 1.657.310 58288996 28433 2007 1.677.376 58510725 28668 2008 1.738.315 59001769 29462 2009 1.838.883 59420592 30947 2010 1.920.305 59690316 32171 2011 1.973.121 59948497 32914 2012 2.055.061 60105185 34191 2013 2.135.821 60277309 35433 2014 2.202.819 60345917 36503 2015 2.239.304 60295497 37139 2016 2.285.254 60163712 37984 2017 2.328.697 60066734 38768 2018 2.380.578 59937769 39717 2019 2.409.942 59816673 40289 2020 2.573.386 59641488 43148 2021 2.680.469 59257566 45234

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat

Nota: A seguito della diffusione dei dati di popolazione del censimento permanente riferiti al 31 dicembre 2018 l’Istat ha effettuato la ricostruzione delle serie della popolazione residente degli anni 2002-2018. In dato 2021 è una stima Istat