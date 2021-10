Bankitalia. Nel 2020 ricevuti oltre 11mila esposti clienti contro banche

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Nel 2020 la Banca d’Italia ha ricevuto 11.230 esposti su presunti comportamenti anomali di banche e intermediari finanziari, in aumento del 36 per cento rispetto al 2019. La crescita è proseguita nel primo trimestre del 2021 (9 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2020).

L’esame delle lamentele presentate nel corso del 2020 si è concluso con esito favorevole per il cliente (in tutto o in parte) nel 45 per cento dei casi, anche a seguito delle interlocuzioni della Banca d’Italia con i singoli intermediari.

L’azione della Banca d’Italia in questo campo mira a facilitare il dialogo fra gli intermediari e la clientela, rendendo più agevole la soluzione delle vicende oggetto degli esposti.

L’analisi delle segnalazioni provenienti dai cittadini vede la Banca d’Italia costantemente impegnata, con il coinvolgimento delle strutture centrali e delle Filiali presenti sul territorio. L’introduzione nel 2021 di sistemi di intelligenza artificiale rafforzerà ulteriormente la capacità e la tempestività di analisi degli esposti, anche in vista dell’avvio di iniziative sul fronte regolamentare, di controllo e di educazione finanziaria.

Secondo il rapporto dell’istituto centrale gli esposti sono saliti del 36% a quota 11.230 con una crescita che è proseguita nel primo trimestre del 2021 (2.708 segnalazioni, il 9 per cento in più rispetto al corrispondente periodo del 2020). L’esame delle lamentele presentate nel corso del 2020 si è concluso con esito favorevole per il cliente (in tutto o in parte) nel 45 per cento dei casi.