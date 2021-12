Bari. In manette uno spacciatore di droga. Percepiva il reddito di cittadinanza

- Advertisement -

AgenPress – I carabinieri hanno arrestato a Bari in flagranza di reato un pregiudicato 61enne, per detenzione di droga e furto aggravato di energia elettrica. L’uomo, risultato percettore di reddito di cittadinanza in quanto formalmente disoccupato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Durante una perquisizione domiciliare, nel quartiere San Pasquale di Bari, sono stati trovati anche bilancini per la pesatura della droga e attrezzatura per il suo confezionamento, oltre a documentazione contabile relativa all’attività di spaccio di droga.

- Advertisement -

Inoltre, con l’aiuto di personale tecnico dell’Enel, i militari hanno accertato il furto di corrente dalla rete pubblica, grazie a un by-pass del contatore, opportunamente reso inservibile dall’arrestato, con un danno economico per l’azienda di energia elettrica quantificato in circa 2.220 euro. Il 61enne è stato portato in carcere e la droga sottoposta a sequestro.