Belgio. In aumento contagi e ricoveri. Tasso di riproduzione del virus è di 1,14

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – In aumento contagi rilevati (+19%) e ricoveri in ospedale (+31%). I decessi si attestano invece a meno di uno al giorno. Tra il 13 e il 19 luglio sono state rilevate in media 1.407 nuove contaminazioni da Covid 19 al giorno, in crescita del 19% rispetto alla settimana precedente, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità belga, aggiornati a venerdì.

Nello stesso periodo, i morti a causa del virus sono stati meno di uno al giorno (0,9), in calo del 50%. Tra il 16 e il 22 luglio, ci sono stati in media 26,6 ricoveri ospedalieri al giorno per coronavirus, con un aumento del 31% rispetto al periodo precedente.

Sono ancora 287 le persone ricoverate in ospedale a causa del covid, di cui 83 pazienti in terapia intensiva. Il tasso di riproduzione del virus è di 1,14 e quando l’indicatore è maggiore di 1 , significa che l’epidemia tende ad accelerare. L’incidenza, che indica il numero di nuovi casi ogni 100.000 abitanti, ha raggiunto i 157,4 in 14 giorni.