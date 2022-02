Belgio, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Portogallo invieranno armi, missili, carburante e rinforzi all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il Belgio fornirà all’Ucraina 2mila mitragliatrici e 3.800 tonnellate di carburante per i mezzi dell’esercito. Lo ha annunciato su Twitter il premier belga, Alexander de Croo, precisando che “un’analisi più approfondita delle richieste” militari di Kiev “continua”.

La Repubblica ceca si è impegnata sabato a inviare una “spedizione di armi in Ucraina” per un valore di oltre 8,5 milioni di dollari in un “luogo scelto dagli ucraini”.

- Advertisement -

“Il governo ha approvato una spedizione di armi in Ucraina. Stiamo inviando mitragliatrici, fucili mitragliatori, fucili di precisione e pistole e le relative munizioni per un valore di 188 milioni di CZK”, ha twittato il primo ministro ceco Petr Fiala .

“I Paesi Bassi forniranno all’Ucraina 200 missili Stinger antiaerei. Altro materiale di difesa già in arrivo”, ha twittato il consigliere per gli affari esteri e la difesa del primo ministro, Geoffrey van Leeuwen .

Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha dichiarato venerdì che il paese invierà rinforzi per unirsi ai soldati ucraini sul campo per aiutare a proteggere i loro confini poiché questa “è una guerra contro la libertà di autodeterminazione di un paese democratico e quindi è anche una guerra contro la libertà di autodeterminazione e contro la democrazia».

- Advertisement -

Intervenendo in una conferenza stampa televisiva, il premier portoghese ha poi affermato che “c’è stata unanimità di tutti gli Stati, vista la necessità di rafforzare la presenza della Nato ai confini dell’Ucraina e in tutti i paesi dell’alleanza vicini la regione ucraina”.

“Il Portogallo, in questo senso, oltre alle forze che quest’anno ha assegnato al comando europeo della Nato, ha deciso di anticipare, dalla seconda metà alla prima metà, la mobilitazione e l’impegno di una compagnia di fanteria che agirà in Romania e questo sarà proiettato nelle prossime settimane”.

“Diversi altri paesi al momento stanno anticipando o rafforzando o decidendo di rafforzare la loro partecipazione con questi paesi [al confine con l’Ucraina] al fine di avere una chiara manifestazione di unità e deterrenza riguardo alle azioni della Russia”, ha aggiunto Costa.

Quando è stato chiesto un numero specifico di quello che sarebbe stato inviato per supportare l’Ucraina, Costa ha detto che la compagnia di fanteria includerebbe 175 soldati.