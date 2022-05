Bellanova: “9 maggio: difendere la democrazia. Responsabilità che vale a maggior ragione oggi”

- Advertisement -

AgenPress. “Io non dimentico. L’omicidio Aldo Moro, la strategia della tensione, il tentativo dell’eversione terrorista di mettere in scacco le fondamenta dello Stato democratico, la drammatica scia di vittime del terrorismo e delle stragi che ha insanguinato per anni il nostro Paese. Al terrorismo abbiamo pagato un tributo altissimo.

Non dimenticare significa sapere quanto lavoro e impegno quotidiani siano necessari per difendere la democrazia, preservare la convivenza civile, consegnare questa eredità alle nuove generazioni.

Essere disposti ad assumere questa responsabilità fino in fondo.

Un monito e una responsabilità che valgono a maggior ragione oggi”.

Lo scrive sul suo profilo fb la copresidente di Italia Viva, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo.