Bellanova: “Berlusconi? non ha i numeri, è un fatto. Ritiri la candidatura. Può essere perno di una scelta condivisa”

AgenPress. “Berlusconi i numeri non ce li ha, e questo è un fatto. E nemmeno si può costruire la più alta carica dello Stato raccattando voti in Parlamento. Questo comportamento era ignobile quando lo praticava Conte per evitare che il suo governo cadesse, lo è altrettanto adesso. Io penso che sarebbe doveroso da parte di Berlusconi prendere atto di questo fatto.

Gli va riconosciuto che questa mossa lo ha portato a ritrovare centralità all’interno del gioco politico e che così facendo si è riconfermato il vero leader del centrodestra. Se ritirasse la candidatura e avanzasse una proposta alternativa diventerebbe probabilmente l’artefice di una scelta condivisa”.

Così nell’intervista pubblicata oggi su Firstonline la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile.