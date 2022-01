Bellanova: “Confermare Mattarella significa restituire al Quirinale autorevolezza e dignità”

- Advertisement -

AgenPress. “Confermare al Quirinale la presenza di Sergio Mattarella significa restituire al Quirinale quella autorevolezza e dignità che il disordine di questi giorni, determinato anche da un centro-destra, preda di girandole di nomi e confusione, spaccato al suo interno e incapace di avere come unico riferimento l’interesse nazionale, ha rischiato di incrinare.

Adesso si tratta di lavorare per una platea più ampia possibile, consapevoli di come si stia chiedendo al Presidente uscente un atto di grande generosità, dedizione e amore per il Paese.

Il Presidente Mattarella al Quirinale e il Presidente Draghi alla guida del Governo sono la garanzia, riconosciuta e autorevole, che mette in sicurezza il Paese oseremmo dire ben oltre l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e con la giusta e necessaria attenzione a un quadro internazionale che presenta non pochi elementi di problematicità”.

Lo dichiara la presidente di Italia Viva Senatrice Teresa Bellanova, Viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili.