Bellanova (IV): “Il centro-destra non è il nostro campo”

NÉ QUELLO DOVE SI CONTINUA A PRIVILEGIARE L’ALLEANZA STRATEGICA CON CONTE”

AgenPress. “C’è un’area progressista e riformista che aspetta solo di avere una rappresentanza politica. Italia Viva è nata per questo: benvenuto chi si mette al lavoro insieme a noi”.



Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, nell’intervista ad HuffingtonPost.

“Noi”, dice Bellanova, “parliamo con tutti e, come per la rielezione del presidente Mattarella, lavoriamo per la soluzione migliore nell’interesse del Paese”.

E ancora: “Chi osserva dice: lo scenario è in movimento. A me sembra che nessuno di loro abbia alcuna intenzione di smuoversi. Toti come Brugnaro non intendono staccarsi dal centrodestra, lo dimostra proprio il Quirinale. E il centrodestra non è il nostro campo. Come non lo è quello dove si continua a privilegiare innanzitutto, anche davanti a quanto di stupefacente accade, l’alleanza strategica con Conte, un dilettante allo sbaraglio che non rappresenta nemmeno sé stesso, e M5S, che non si capisce bene più né chi siano né cosa siano”.

Quanto alla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Renzi arrivata oggi, “non sposta di un millimetro”, afferma Bellanova, “la fiducia in Matteo Renzi né tantomeno obiettivi e focus della nostra azione politica. Come è evidente, Renzi non ha mai mosso un dito per difendersi dal processo. Altrettanto evidente è il fatto che non possa essere compito delle procure dire cosa è o non è un partito politico”.