Bellanova: “La vittoria di Macron rafforza il fronte europeo”

- Advertisement -

AgenPress. “In un momento in cui l’Europa è sotto attacco, la vittoria di Macron rafforza il fronte europeo e in particolare l’area che più decisamente sta fronteggiando la crisi scatenata dalla guerra della Russia contro l’Ucraina.

In questo contesto è importante che più strette e proficue relazioni consolidino l’amicizia tra il nostro Paese e la Francia come perno intorno a cui rinsaldare la diplomazia e l’azione europea per la costruzione della pace”.

- Advertisement -

Così la copresidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.