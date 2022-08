Bellanova: “Per affrontare la crisi energetica all’Italia serve il coraggio delle scelte non la demagogia populista”

- Advertisement -

AgenPress. “Era necessaria la Tap? Sì, lo era. Adesso nessuno ha dubbi.

E’ necessario il rigassificatore a Piombino? Sì, lo è.

Era necessaria la norma contro il caporalato? Sì, nel modo più assoluto sì, come lo è stata quella sulle regolarizzazioni per strappare all’invisibilità e a condizioni di lavoro umilianti e spesso disumane migliaia di uomini e donne, italiani e stranieri, difendendo il lavoro buono e le imprese che scommettono sulla qualità dei prodotti e sulla concorrenza leale per portare il mondo il made in italy.

La buona politica è questa: il coraggio dei sì necessari. Per questo io ho pagato un prezzo altissimo, che ha significato anche una limitazione della libertà personale, ma non mi sono fermata e non mi sono piegata”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata al Senato per il Terzo Polo, liste plurinominali, come capolista in Puglia e in Sicilia Collegio1.

“Per impedire al nostro Paese una crisi energetica che metta a serissimo rischio i cittadini, soprattutto le fasce più fragili, le imprese, le dorsali produttive di eccellenza, le comunità, bisogna fare le scelte giuste adesso”, dice ancora Bellanova. “Intervenire sui costi, sostenere le famiglie, ristorare le imprese è sacrosanto e necessario ma altrettanto necessarie sono le infrastrutture che consentono una autonomia energetica al nostro Paese. All’Italia serve il coraggio delle scelte, non la demagogia dei populisti.