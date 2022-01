Bellanova: “Sconvolti che un ragazzo di soli 18 anni perda la vita durante il suo ultimo giorno di Stage”

- Advertisement -

AgenPress. “Lascia sconvolti che un ragazzo di soli 18 anni perda la vita, schiacciato da un tubo, durante il suo ultimo giorno di stage in una azienda meccanica.

Non può e non deve accadere. Sappiamo che i Carabinieri di Palmanova e gli organi competenti sono al lavoro per fare chiarezza su quanto è accaduto.

Chiediamo massima rapidità. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia”.

Così Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, alla notizia dell’incidente in un’azienda meccanica nell’udinese dove ha perso la vita un ragazzo di 18 anni al suo ultimo giorno di stage.