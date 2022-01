Bellanova su accordo raggiunto Generale Figliuolo mascherine FfP2

- Advertisement -

AgenPress. “Va nella direzione auspicata l’accordo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 che il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associazioni di categoria.

È un segnale importante, in particolare in questo momento di estrema diffusione della variante Omicron. L’utilizzo delle mascherine Ffp2 come sappiamo tutela maggiormente i cittadini e le cittadine.

E che si possano comperare a 0,75centesimi di euro è un dato importante anche i portafogli di tante famiglie”.

E’ quanto scrive sui social la presidente di IV e VM alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, circa l’accordo raggiunto dal Generale Figliuolo con le associazioni di categoria sul prezzo delle mascherine.