- Advertisement -

AgenPress. “La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l’ostruzionismo dei 5Stelle.

Noi in Aula per mettere in sicurezza famiglie e imprese. Loro a inventare scuse per bloccare 17 miliardi destinati ad arginare il caro energia. Vergogna!”.

- Advertisement -

Così su tw la senatrice Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, Vm delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.