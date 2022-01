Bellanova: “Voto suppletive dimostra chiaramente che lo spazio del riformismo esiste”

- Advertisement -

AgenPress. “Il 13 per cento guadagnato da Valerio Casini con Italia Viva alle suppletive di Roma, dimostra con chiarezza inequivocabile che lo spazio del riformismo esiste e va coltivato, motivato, rafforzato.

Nonostante la bassa affluenza e nonostante un tempo brevissimo di campagna elettorale, reso peraltro ancora più complicato dalla nuova emergenza covid, il risultato raggiunto conferma la necessità e la bontà di un lavoro dove la via maestra è la politica per l’individuazione di uno spazio capace di andare ben oltre gli schemi e le alleanze così amati dalle nomenclature.

E’ lo spazio che Italia Viva ha scelto di far esistere e praticare, mettendo a disposizione dei cittadini classi dirigenti giovani, competenti, capaci che nel misurarsi con il governo delle cose dimostrano come la soluzione dei problemi sia possibile a patto di volerli affrontare misurandosi con la complessità invece che cavalcarli per asfittiche e sempre meno comprensibili rendite di posizione.

Grazie a Valerio per la generosità ancora una volta dimostrata e a tutti coloro, a partire da Italia Viva Roma, che con dedizione hanno lavorato per questo risultato”.

Così la presidente di IV Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, sui risultati delle suppletive a Roma.