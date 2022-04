Benzina, Assoutenti: prezzi alla pompa non scendono abbastanza

- Advertisement -

AgenPress. I prezzi di benzina e gasolio non scendono abbastanza, e il caro-carburanti continua ad essere una minaccia per milioni di imprese e famiglie e ad avere effetti depressivi sulla nostra economia.

Lo afferma Assoutenti, commentando i nuovi dati settimanali pubblicati oggi dal Mite.

“I listini alla pompa continuano ad essere ancora a livelli elevatissimi, nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo – spiega il presidente Furio Truzzi – Dal prossimo 2 maggio, inoltre, i prezzi di benzina e gasolio subiranno una nuova impennata, per effetto della scadenza della riduzione delle accise per 25 centesimi di euro introdotta il 22 marzo scorso e prorogata di altri 10 giorni dal Governo”.

“L’emergenza prezzi non è ancora finita, ed è necessario prorogare il taglio delle accise per altri 6 mesi o almeno fino a che i listini alla pompa non torneranno a livelli accettabili, in modo da calmierare l’inflazione e salvaguardare le tasche delle famiglie” – aggiunge Truzzi.