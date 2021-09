Benzina sfonda 1,6 euro. Record da 2 anni, dal 10 giugno 2019

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico pubblicati ora, rincarano i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,605 euro al litro per la benzina e a 1,465 euro per il gasolio.

“La benzina sfonda la quota di 1,6 euro. Un record da due anni, esattamente dal 10 giugno 2019, quando arrivò a 1,606 euro al litro. Per il gasolio si tratta del valore massimo raggiunto da più di un anno e 4 mesi, dal 3 febbraio 2020, quando si attestò a 1.469 euro al litro” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, in poco più di 5 mesi, un pieno da 50 litri è aumentato di 8 euro e 20 cent per la benzina e di 7 euro e 29 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, dell’11,4% e dell’11,1%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 197 euro all’anno per la benzina e 175 euro per il gasolio” prosegue Dona.

“In un anno solare, ossia dalla rilevazione del 15 giugno 2020, quando la benzina era pari a 1.378 euro al litro e il gasolio a 1.266 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 11 euro e 36 cent in più per la benzina e 10 euro e 80 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 16,5% e del 17,3%. Un rincaro che, su base annua, produrrebbe una mazzata teorica pari a 273 euro all’anno per la benzina e a 259 euro per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo 4/1/2021 (€/1000 litri) Prezzo 14/6//2021 (€/1000 litri) Differenza in euro x pieno da 50 litri da 4/1 al 10/5 Aumento % Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1.441,50 1.605,46 8,20 11,4 196,75 GASOLIO 1.319,04 1.464,81 7,29 11,1 174,92

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise

Prezzo 15/6/2020 (€/1000 litri) Prezzo 14/6//2021 (€/1000 litri) Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Aumento % Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1377,77 1.605,46 11,36 16,5 272,54 GASOLIO 1266,49 1.464,81 10,80 17,3 259,31

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise