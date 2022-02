Benzina “supercara”, +7,6% da inizio anno

Unione Naz. Consumatori: da inizio anno +6,52 euro per un pieno di benzina, +398 euro su base annua Governo riduca accise di 20 cent

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, la benzina, in modalità self service, arriva a 1,850 euro al litro, il gasolio a 1,722 euro al litro.

“La corsa dei prezzi dei carburanti è ormai inarrestabile. Dall’inizio dell’anno, in poco più di un mese e mezzo, un litro di benzina è rincarato di 13 cent, +7,6%, pari a 6 euro e 52 cent per un pieno di 50 litri, 156 euro su base annua, un litro di gasolio è aumentato di oltre 13 cent, +8,6%, 6 euro e 85 cent a rifornimento, equivalenti a 164 euro annui” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In un anno esatto, dalla rilevazione del 22 febbraio 2021, quando la benzina era pari a 1.519 euro al litro e il gasolio a 1.391 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 16 euro e 57 cent sia per la benzina che per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 21,8% e del 23,8%. Una stangata, su base annua, pari a 398 euro sia per la benzina che per il gasolio” aggiunge Dona.

“Il Governo sta dormendo e non comprende che anche i carburanti, al pari di luce e gas, stanno facendo decollare l’inflazione, incidendo sui costi di trasporto di tutti i beni. Per questo è urgente che si riducano le accise di almeno 20 centesimi, raffreddando i prezzi e facendoli tornare a livelli ragionevoli” conclude Dona.

Tabella prezzi carburanti: confronto dall’inizio dell’anno

Prezzo 27/12/2021 (€/1000 litri) Prezzo 21/02/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Rincaro annuo ad autovettura (a) (in euro) BENZINA 1.719,59 1849,94 7,6 6,52 156,42 GASOLIO 1.585,32 1722,36 8,6 6,85 164,45

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Tabella prezzi carburanti: confronto su base annua

Prezzo 22/02/2021 (€/1000 litri) Prezzo 21/02/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Rincaro annuo ad autovettura (a) (in euro) BENZINA 1518,55 1849,94 21,8 16,57 397,67 GASOLIO 1390,91 1722,36 23,8 16,57 397,74

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese