Benzina: una vergogna! Prezzi sopra pre-guerra

AgenPress. “Una vergogna! Dopo aver, forse, tagliato di 30,5 cent i prezzi dei carburanti, 25 cent di accise e 5,5 cent di Iva, riduzione che doveva scattare il 22 marzo, data di entrata in vigore del decreto Ucraina, hanno pensato bene di fare già retromarcia e di riprendersi subito parte di quei soldi e così i prezzi non sono nemmeno tornati ai valori precedenti lo scoppio della guerra nemmeno per la benzina. Insomma, dopo che settimana scorsa, grazie all’intervento della Procura di Roma e dell’Antitrust, da noi attivata, vi era stata una pausa nei rincari, le speculazioni sono già allegramente riprese” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La benzina in modalità self service è a 1,870 euro al litro, appena 26,7 cent in meno rispetto a una settimana fa, ben sotto i 30,5 cent previsti, un prezzo superiore a quello della rilevazione del 28 febbraio, pari a 1,869 euro al litro, mentre il gasolio è 1,858 a euro al litro, solo 26,7 cent inferiore alla rilevazione del 21 marzo, maggiore al dato registrato il 7 marzo, quando era 1,829 euro. In entrambi i casi, quindi, si tratta di valori superiori a quelli pre-conflitto” prosegue Dona, sulla base dello studio condotto sui dati settimanali resi noti ora dal ministero della Transizione Ecologica.

“In particolare, da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio, come dimostra il confronto rispetto alla rilevazione del 21 febbraio, un litro di benzina, nonostante l’intervento del Governo, è rincarato di oltre 2 cent, +1,1%, pari a 1 euro e 3 cent per un pieno da 50 litri, 25 euro su base annua, un litro di gasolio è aumentato di quasi 14 cent, +7,9%, 6 euro e 78 cent a rifornimento, equivalenti a 163 euro annui” prosegue Dona.

“Il Governo deve intervenire nuovamente, intanto per prolungare la riduzione delle accise fino a che le speculazioni non si saranno interrotte e poi, come da noi chiesto fin dall’inizio, per raddoppiare la riduzione delle accise da 25 a 50 cent” conclude Dona.

Tabella prezzi carburanti

Carburante Prezzo medio settimanale BENZINA (in euro/litro) (a) GASOLIO (in euro/litro) (a) Differenza settimanale benzina (in cent) Differenza settimanale gasolio (in cent) 03/01/2022 1,723 1,588 10/01/2022 1,733 1,598 1,034 1,009 17/01/2022 1,754 1,620 2,091 2,223 24/01/2022 1,779 1,647 2,433 2,69 31/01/2022 1,797 1,667 1,808 2,015 07/02/2022 1,819 1,691 2,26 2,33 14/02/2022 1,835 1,708 1,594 1,76 21/02/2022 1,850 1,722 1,468 1,417 GUERRA IN UCRAINA 24/02/2022 28/02/2022 1,869 1,740 1,892 1,811 07/03/2022 1,953 1,829 8,428 8,886 14/03/2022 2,185 2,155 23,144 32,53 21/03/2022 2,137 2,125 -4,739 -3,007 28/03/2022 1.870 1,858 -26,675 -26,668

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a): dati arrotondati

Tabella prezzi carburanti in modalità self service: confronto settimanale

Prezzo 21/03/2022 (€/1000 litri) Prezzo 28/03/2022 (€/1000 litri) Differenza in cent al litro Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri BENZINA 2137,19 1870,44 -26,675 -12,5 -13,34 GASOLIO 2124,56 1857,88 -26,668 -12,6 -13,33

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

Tabella prezzi carburanti in modalità self service: confronto da inizio guerra

Prezzo 21/02/2022 (€/1000 litri) Prezzo 28/03/2022 (€/1000 litri) Differenza in cent al litro Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri Rincaro annuo (in euro) (a) BENZINA 1849,94 1870,44 2,05 1,1 1,03 24,60 GASOLIO 1722,36 1857,88 13,552 7,9 6,78 162,62

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese