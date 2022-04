Bergamo. Lite per il cane. Una donna di 71 anni spara ai vicini di casa e ne uccide uno

AgenPress – Dramma questa mattina a Treviglio, in provincia di Bergamo dove Silvana Erzemberger, di 71 anni, ha sparato contro due vicini di casa, marito e moglie, e ha ucciso l’uomo. La sparatoria al culmine di una lite, probabilmente per il cane della coppia. L’allarme è scattato intorno alle 7:40. Sarebbero stati cinque i colpi di pistola esplosi, stando al racconto dei testimoni. La vittima si chiamava Luigi Casati, 62 anni, mentre la moglie, Monica Leoni, 58 anni, è gravemente ferita alle gambe. Sul posto, con i carabinieri di Treviglio. Il figlio della vittima: “Questa storia va avanti da anni. Continue le accuse inventate da questa donna contro i miei genitori”.

L’episodio in via Brasside, non lontano dall’ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. Sul posto il 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai carabinieri di Treviglio.

Secondo una prima ricostruzione, la 71enne, ha atteso il rientro del vicino dalla passeggiata con il cane e gli avrebbe esploso tre colpi davanti casa uccidendolo sul colpo. Poi ha rivolto l’arma contro la moglie di lui, che era accorsa dopo i primi spari, gambizzandola con altri due colpi di pistola.

Poi rientrata in casa e lì è stata trovata dai carabinieri, che l’hanno sottoposta a fermo con l’accusa di omicidio. Abiterebbe al piano di sopra rispetto alla coppia di vicini e ad essi contesterebbe da tempo la gestione del cane. A seguito di minacce, sarebbe arrivata anche una denuncia.



Ferita alle gambe, Monica Leoni sarebbe in gravi condizioni perché avrebbe perso molto sangue. E’ stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.