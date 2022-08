Berlusconi cita Arthur Laffer, ispiratore delle politiche economiche di Reagan

- Advertisement -

“L’Italia, ha detto Laffer, sarebbe il luogo ideale per una flat tax. Una sola aliquota e tasse mediamente più basse sono una ricetta per lo sviluppo” È esattamente la nostra proposta, la proposta di Forza Italia.

L’economista americano ha spiegato che vanno previste – cito ancora le sue parole – “alcune deduzioni e agevolazioni per i meno abbienti e ovviamente una lotta senza quartiere contro l’evasione come abbiamo fatto in America”. Anche questo è nel nostro progetto.