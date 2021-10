- Advertisement -

AgenPress. Il centro-destra in Italia non esisterebbe se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perché potesse essere forza di governo.

Le nostre caratteristiche si riassumono nei quattro aggettivi “liberale”, “cristiana”, “europeista” e “garantista”.

E’ quanto dichiara Silvio Berlusconi nella sua pagina FB.