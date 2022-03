Biden. Il mondo libero contro Putin, l’aggressore. Se userà armi chimiche pagherà un alto prezzo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il G7 sta aggiungendo sanzioni a più oligarchi russi e alle loro famiglie mentre l’invasione dell’Ucraina continua. “Il mondo libero si è unito contro Putin”, ha aggiunto annunciando le nuove misure contro la Russia.

“Il G7 aumenta anche la pressione sui miliardari russi corrotti. Stiamo aggiungendo nuovi nomi all’elenco degli oligarchi e delle loro famiglie a cui ci rivolgiamo e stiamo aumentando il coordinamento tra i paesi del G7 per prendere di mira e catturare i loro illeciti guadagni”, ha detto Biden alla Casa Bianca. “Sostengono Putin. Rubano al popolo russo e cercano di nascondere i loro soldi nei nostri paesi. Fanno parte di quella cleptocrazia che esiste a Mosca e devono condividere il dolore di queste sanzioni”.

Biden ha affermato che le importazioni russe di frutti di mare, vodka e diamanti saranno vietate.

“Mentre perseguiamo i loro superyacht e le loro case per le vacanze, e valgono centinaia di milioni di dollari, renderemo anche loro più difficile l’acquisto di prodotti di fascia alta fabbricati nel nostro paese, vietando l’esportazione di beni di lusso in Russia. Sono anche gli ultimi passi che stiamo facendo, ma non sono gli ultimi passi che faremo”, ha continuato.

Gli Stati Uniti revocano alla Russia lo clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia. “Difenderemo ogni singolo centimetro della Nato”, ha aggiunto sottolineando che “gli Usa non combatteranno una guerra contro la Russia”.

“Se userà armi chimiche, Mosca pagherà un alto prezzo”, ha proseguito precisando di non voler divulgare informazioni di intelligence. Vladimir Putin è “l’aggressore e deve pagare il prezzo”.

Il governo degli Stati Uniti ha precedentemente scoperto che il governo russo ha utilizzato armi chimiche sia nell’avvelenamento del 2020 del leader dell’opposizione russa Alexey Navalny che nel 2018 contro Sergei e Yulia Skripal in Inghilterra.

Entrambe le determinazioni degli Stati Uniti hanno portato a sanzioni ai sensi del Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, che richiede al presidente di imporre sanzioni economiche e diplomatiche se si scopre che un paese ha utilizzato armi chimiche. Inoltre, il siriano Bashar al-Assad, il cui regime è sostenuto dalla Russia, ha usato armi chimiche in un attacco nel 2017.