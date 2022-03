Biden, la Nato risponderà all’uso di armi chimiche. La Russia dovrebbe essere esclusa dal G20

- Advertisement -

AgenPress – “Risponderemo all’uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà. Noi risponderemo se Putin le utilizzerà, la natura della risposta dipenderà dalla natura dell’uso”.

Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. “Putin non pensava che avremmo avuto tale coesione tra alleati, la Nato è più unita che mai, scommetteva sulla spaccatura della Nato ma ha ottenuto il contrario”.

Sulla possibilità che la Cina fornisca assistenza alla Russia, Biden ha affermato di aver avuto una “conversazione molto diretta” con il presidente cinese Xi Jinping la scorsa settimana sull’argomento . Biden ha osservato che “non ha minacciato” il presidente cinese, ma ha chiarito che Xi “ha compreso le conseguenze del suo aiuto alla Russia”.

Il presidente Biden ha affrontato la possibilità che l’invasione russa dell’Ucraina possa innescare carenze alimentari globali . Ha affermato che la questione è stata discussa dai leader mondiali riuniti e ha osservato che la carenza di cibo sarà “reale”, definendo l’Ucraina e la Russia il “cestino del pane” per l’Europa.

Biden ha detto che spera di visitare i rifugiati ucraini mentre è in Europa. “Ho intenzione di provare a vedere quelle persone… spero di vedere molte persone.” Il presidente ha notato che durante la sua carriera politica ha visitato spesso i rifugiati, definendo le scene “devastanti”. “La cosa che guardi di più è vedere questi bambini piccoli che sono in quei campi”, ha aggiunto Biden.

Ha inoltre affermato che “ le sanzioni non scoraggiano mai “. Tuttavia, ha detto Biden, “aumentare il dolore” su Putin e sostenere ciò che viene fatto è in definitiva “ciò che lo fermerà”. Ha dichiarato, inoltre, che la Russia dovrebbe essere rimossa dal Gruppo dei 20, dicendo semplicemente “la mia risposta è sì”.

“Dipende dal G20. Questo è stato sollevato oggi e ho sollevato la possibilità che, se ciò non può essere fatto – se l’Indonesia e altri non sono d’accordo – allora dovremmo, a mio avviso, chiedere che sia l’Ucraina sia in grado di partecipare alle riunioni e … fondamentalmente (avendo) l’Ucraina in grado di partecipare alla riunione del G20 e osservare”.

La Casa Bianca in precedenza aveva rifiutato di pesare pubblicamente sulle notizie secondo cui gli Stati Uniti e gli alleati vogliono che la Russia venga rimossa dal gruppo, ma ha lasciato la porta aperta alla possibilità. E in seguito ai rapporti di questa settimana che suggeriscono che la Russia potrebbe essere rimossa, mercoledì l’ambasciatore russo a Giacarta ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin “vuole andare” al vertice del G20 in Indonesia a novembre.