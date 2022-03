Biden: “Le ambizioni di Putin potrebbero portare a decenni di guerra in Europa”

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti, parlando all’aperto nel cortile del Castello Reale di Varsavia, ha chiesto la rimozione dal potere di Vladimir Putin.

“Se le sue ambizioni non dovessero essere contrastate potrebbero portare a decenni di guerra in Europa” – . “Per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere“. Joe Biden ha accusato Putin di “usare la forza bruta e la disinformazione” per governare.

Biden, nel suo discorso, ha svelato anche le conversazioni con Putin prima dell’invasione russa. Putin affermava ripetutamente di non avere alcun interesse per la guerra, assicurando che non si sarebbe mai mosso”.