Biden. Pronti a difendere Taiwan da invasione cinese. Cina pagherà un caro prezzo come accadrà con Putin

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti interverrebbero militarmente se la Cina dovesse invadere Taiwan, affermando che l’onere di proteggere Taiwan è “ancora più forte” dopo l’invasione russa dell’Ucraina. È stata una delle dichiarazioni presidenziali più energiche a sostegno dell’autogoverno degli ultimi decenni.

Biden, in una conferenza stampa a Tokyo, ha detto “sì” quando gli è stato chiesto se fosse disposto a farsi coinvolgere militarmente per difendere Taiwan se la Cina avesse invaso. “Questo è l’impegno che abbiamo preso”.

Gli Stati Uniti tradizionalmente hanno evitato di fare una garanzia di sicurezza così esplicita a Taiwan, con la quale non hanno più un trattato di difesa reciproca, mantenendo invece una politica di “ambiguità strategica” su quanto sarebbero disposti ad andare se la Cina avesse invaso. Il Taiwan Relations Act del 1979, che ha regolato le relazioni degli Stati Uniti con l’isola, non richiede agli Stati Uniti di intervenire militarmente per difendere Taiwan in caso di invasione della Cina, ma fa della politica americana garantire che Taiwan abbia le risorse per difendersi e prevenire qualsiasi cambio di status a Taiwan da parte di Pechino.

Le parole Biden hanno ottenuto una forte risposta dalla Cina, affermando che Taiwan è una provincia canaglia.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha espresso “forte insoddisfazione e risoluta opposizione” ai commenti di Biden. “La Cina non ha spazio per compromessi o concessioni su questioni che coinvolgono gli interessi fondamentali della Cina come la sovranità e l’integrità territoriale”.

“La Cina intraprenderà un’azione decisa per salvaguardare la sua sovranità e i suoi interessi di sicurezza e faremo ciò che diciamo”.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che i commenti di Biden non riflettevano un cambiamento di politica.

Parlando al fianco del primo ministro giapponese Fumio Kishida, Biden ha affermato che qualsiasi tentativo della Cina di usare la forza contro Taiwan “semplicemente non sarebbe appropriato”, aggiungendo che “slogherà l’intera regione e sarà un’altra azione simile a quella avvenuta in Ucraina”.

Negli ultimi anni la Cina ha intensificato le sue provocazioni militari contro la Taiwan democratica, volte a intimidirla affinché accetti le richieste di Pechino di unirsi alla terraferma comunista.

“Stanno già flirtando con il pericolo in questo momento volando così vicino e tutte le manovre che vengono intraprese”, ha detto Biden della Cina.

Secondo la politica della “Cina unica”, gli Stati Uniti riconoscono Pechino come il governo della Cina e non hanno relazioni diplomatiche con Taiwan. Tuttavia, gli Stati Uniti mantengono contatti non ufficiali, inclusa un’ambasciata de facto a Taipei, la capitale, e forniscono equipaggiamento militare per la difesa dell’isola.

Biden ha affermato che è sua “aspettativa” che la Cina non tenti di impadronirsi di Taiwan con la forza, ma ha affermato che la valutazione “dipende da quanto forte il mondo chiarisce che quel tipo di azione si tradurrà in una disapprovazione a lungo termine da parte del resto della comunità”.

Ha aggiunto che dissuadere la Cina dall’attaccare Taiwan è stata una delle ragioni per cui è importante che il presidente russo Vladimir Putin “paghi un caro prezzo per la sua barbarie in Ucraina”, affinché la Cina e le altre nazioni non abbiano l’idea che tale azione sia accettabile.