Biden: truppe Usa nei paesi baltici. Difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO 

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il discorso del presidente russo Vladimir Putin una “contorta riscrittura della storia” in cui ha attaccato il “diritto di esistere” dell’Ucraina.

“Non ho intenzione di entrare nel merito, nulla nelle lunghe osservazioni di Putin indica l’interesse a perseguire un vero dialogo sulla sicurezza europea nell’anno 2022. Ha attaccato direttamente il diritto di esistere dell’Ucraina. Ha minacciato indirettamente il territorio precedentemente detenuto dalla Russia, comprese le nazioni che oggi ci sono democrazie fiorenti e membri della NATO”.

Biden ha continuato, dicendo che Putin “ha minacciato esplicitamente la guerra a meno che le sue richieste estreme non fossero state soddisfatte”. Il presidente ha affermato che non c’è dubbio che la Russia sia “l’aggressore” contro l’Ucraina.

Ha, inoltre, affermato di ritenere che “c’è ancora tempo per scongiurare lo scenario peggiore” con la diplomazia. “Gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner rimangono aperti alla diplomazia se è seria. Quando tutto sarà detto e fatto, giudicheremo la Russia dalle sue azioni, non dalle sue parole. E qualunque cosa la Russia farà dopo, siamo pronti rispondere con unità, chiarezza e convinzione”.

“Spero che la diplomazia sia ancora disponibile”, ha detto ancora annunciando di aver autorizzato ulteriori movimenti delle forze statunitensi e dell’equipaggiamento militare in Europa per “rafforzare” gli alleati baltici in Estonia, Lettonia e Lituania, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato truppe in due regioni separatiste dell’Ucraina.

“Oggi, in risposta all’ammissione della Russia che non ritirerà le sue forze dalla Bielorussia, ho autorizzato ulteriori movimenti di forze e attrezzature statunitensi, già di stanza in Europa per rafforzare i nostri alleati baltici: Estonia, Lettonia e Lituania”.

Biden ha detto che voleva essere chiaro che queste sono “mosse totalmente difensive da parte nostra”.

“Non abbiamo intenzione di combattere la Russia. Vogliamo però lanciare un messaggio inequivocabile: che gli Stati Uniti insieme ai nostri alleati difenderanno ogni centimetro del territorio della NATO. E rispettare gli impegni che abbiamo preso con la NATO”.