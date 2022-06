Biden: “Zelensky non volle ascoltare su invasione russa. Putin vuole cancellare l’Ucraina. Kiev “sede Madre Russia”

AgenPress – Il presidente Joe Biden, parlando ai donatori durante una raccolta fondi democratica, ha detto che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy “non voleva sentirlo” quando l’intelligence statunitense ha raccolto informazioni che la Russia si stava preparando a invadere.

Le osservazioni sono arrivate mentre Biden parlava del suo lavoro per radunare e consolidare il sostegno all’Ucraina mentre la guerra continua nel suo quarto mese.

“Non è successo niente del genere dalla seconda guerra mondiale. So che molte persone pensavano che forse stessi esagerando. Ma sapevo che avevamo i dati per sostenere che” – intendendo il presidente russo Vladimir Putin – “stava per entrare, fuori dal confine”.

“Non c’erano dubbi”, ha detto Biden. “E Zelenskyy non voleva sentirlo.”

Sebbene Zelenskyy abbia ispirato le persone con la sua leadership durante la guerra, la sua preparazione per l’invasione – o la sua mancanza – è rimasta una questione controversa.

Nelle settimane prima dell’inizio della guerra, il 24 febbraio, Zelensky si è pubblicamente irritato quando i funzionari dell’amministrazione Biden hanno ripetutamente avvertito che un’invasione russa era altamente probabile.

Quindi il presidente Usa ha aggiunto: “(il presidente russo Vladimir Putin)avrebbe superato la frontiera. Non c’era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine (Putin) lo ha fatto”.

“Putin sta cercando di cancellare non solo la nazione dell’Ucraina ma anche la sua cultura”, ha aggiunto Biden, spiegando che il presidente russo vede la capitale Kiev come la “sede della Madre Russia”. Biden quindi osserva come il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e molti altri non hanno tenuto conto degli avvertimenti lanciati dagli Stati Uniti su una possibile invasione della Russia. “Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire”, mette in evidenza il presidente Usa.